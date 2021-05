Está de volta uma das melhores vistas sobre o Porto

No topo do Hotel Dom Henrique, o 17º Restaurante & Bar já reabriu as portas para almoçar ou jantar nas alturas, com o Porto aos pés.

Depois de alguns meses com a actividade suspensa, o Hotel Dom Henrique Downtown e o 17.º Restaurante & Bar reabriram esta segunda-feira, dia 10 de Maio. O hotel de quatro estrelas volta a receber hóspedes e o 17º Restaurante & Bar volta a oferecer uma experiência gastronómica de autor, mantendo todos os serviços e cartas habituais.

Quando subir ao 17.º andar, vai encontrar uma vista privilegiada sobre a cidade do Porto, mais de 150 metros acima do nível do mar. Pode desfrutar desta vista enquanto viaja pelos sabores do Mediterrâneo e da cozinha tradicional portuguesa. Sempre que o tempo permitir, poderá aproveitar o terraço contíguo ao restaurante.

© DR / 17º Restaurante & Bar

De 10 a 14 de Maio, o almoço panorâmico inclui pratos de peixe como filetes de pescada com salada russa, risoto de salmão e espargos verdes e lombinhos de bacalhau, e migas de broa com batata a murro. Nas propostas de carne há peito de frango com espinafres e puré de abóbora, e mimos de alcatra, cogumelos e salteado de arroz basmati com pimento. Mas também há uma opção vegetariana: beringela grelhada, com creme de grelos e tomate cherry confitado. O menu de almoço custa 16€ e inclui pão, entrada ou sopa, prato principal, água sem gás e café.

© DR / 17º Restaurante & Bar

No hotel e no restaurante foram várias as medidas adoptadas e reforçadas no âmbito da higienização dos espaços e na promoção do distanciamento social entre os hóspedes, clientes e colaboradores. Destaca-se, por exemplo, a possibilidade de check-in e check-out contactless, a consulta de todos os serviços e menus através de códigos QR, a instalação de lâmpadas UV e um kit de ozonizadores em todos os elevadores.

Rua do Bolhão 223. 22 340 1617. Seg-Dom 12.30-15.00 e 19.30-22.30.

