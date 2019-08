Esta quarta há uma visita guiada pelas histórias de amor do Porto

Esta quarta-feira prepare-se para dar corda aos sapatos e partir em descoberta dos amores que se escondem pelos quatro cantos do Porto. “Histórias de Amor do Porto”, visita guiada nocturna organizada pela Alma At Porto, arranca às 21.30 no Palácio de Cristal. Dali, passará por emblemáticos pontos da Invicta, como o Passeio das Virtudes ou o Miradouro da Vitória e, a partir deles, dará a conhecer as histórias de amor ligadas à cidade.

O roteiro inclui histórias de amor mais e menos conhecidas: do turbulento romance de Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, eternizado na estátua do Largo Amor de Perdição, em frente à antiga Cadeia da Relação, ao amor proibido de Carlos Alberto, rei da Sardenha que se exilou no Porto em 1849, com a sua meia-irmã, a princesa Frederica Augusta de Monthefart - que viria, mais tarde, a mandar erguer a capela românica nos jardins do Palácio de Cristal em sua honra.

Também terão lugar neste serão casos inusitados como a relação de Henriqueta da Conceição, protagonista de um dos crimes mais macabros do Porto oitocentista, com Teresa Maria de Jesus (conhecida como Etelvina). Em 1868, após a morte da amada, Henriqueta degolou-a e levou a cabeça para casa.

Para participar na visita guiada pelos amores controversos do Porto é necessário fazer reserva (7,50€) através do site da organização. Apresse-se, porque as inscrições são limitadas.

+ Os melhores restaurantes românticos no Porto

+ Coisas para fazer no Porto com pouco ou zero dinheiro na carteira

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.