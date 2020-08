Esta sexta há um workshop para aprender a pintar com café

Se acha que o café é a bebida dos deuses, saiba que ele é igualmente versátil dentro e fora da chávena. Pode comprová-lo com os seus próprios olhos na segunda edição do workshop Pintura com Café, que acontece na sexta-feira, 28 de Agosto, entre as 18.00 e as 20.00, na Porto Loops (Avenida de Rodrigues de Freitas, 325, Bonfim).

O workshop é orientado em português e inglês por Louise Kanefuku, artista e designer brasileira que vive e trabalha no Porto, e quer mostrar que o café também serve de matéria-prima para a criação artística. Munidos de lápis, pincéis e copos de água, com uma técnica que lembra a pintura em aguarela, os participantes podem descobrir as tonalidades do café enquanto sentem o seu característico aroma.

A sessão quer explorar a pintura em café em ambiente descontraído e custa 20€, preço que inclui os materiais e uma bebida. As inscrições podem ser feitas na Porto Loops, pelo e-mail louise.kanefuku@gmail.com ou pelo whatsapp 912 769 734.

