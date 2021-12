Estação de Metro dos Aliados transforma-se em galeria com exposição sobre a igualdade de género

Não é todos os dias que os transportes públicos e as respectivas estações se transformam em galeria de arte, mas a partir desta sexta-feira, e até 7 de Janeiro, é o que vai acontecer na Estação de Metro dos Aliados, que acolhe a exposição Fragmentos de Estórias: Uma Exposição Sobre Igualdade de Género.

Esta mostra é o resultado dos ateliês de fotografia e vídeo incluídos na actividade Um Mundo de Imagens, organizada pelo Espaço T e outras entidades parceiras, como o Centro de Reabilitação da Granja – Instituto da Segurança Social I.P., Centro de Reabilitação Condessa de Lobão – Instituto da Segurança Social I.P. e APPACDM da Trofa. Locais onde pessoas com deficiência e/ou incapacidade mental produzem, "com o apoio de profissionais das artes, trabalhos a propósito do tema da igualdade de género, agora expostos", explica a organização, nas redes sociais.

O principal objectivo deste trabalho é "sensibilizar as pessoas com deficiência e incapacidade, e o público em geral, para as questões da igualdade de género". Esta exposição faz parte do projecto "Arte no Mundo dos Género", que aborda a temática da igualdade e violência de género e é dirigido, principalmente, a pessoas com deficiência.

"No Espaço t queremos contribuir para que públicos, já muitas vezes vulneráveis, quer pelos contextos socioeconómicos, quer pela condição cognitiva e de deficiência e ou incapacidade mental a que já se encontram sujeitos, procurar com o desenvolvimento deste projecto minimizar e alertar para estes temas", explica Jorge Oliveira, presidente da organização.

Trata-se de um projecto co-financiado pelo programa Operacional Inclusão Social e Emprego – Eixo Prioritário, Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e Discriminação Social.

