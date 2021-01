Estádio do Dragão é o primeiro no mundo inclusivo para daltónicos

O FC Porto continua a apostar na implementação de boas práticas de inclusão, acessibilidade e comunicação universal nas suas infra-estruturas, agora através do código ColorADD. Segundo o comunicado do clube, o Estádio do Dragão é "o primeiro estádio no mundo a implementar o código de cores para daltónicos". Este sistema vai ajudar "todos os que têm dificuldade em distinguir ou identificar cores" e podem sentir-se limitados no acesso ao estádio.

O ColorADD é um sistema de identificação de cores para daltónicos, uma linguagem universal que representa as três cores primárias (azul, amarelo e vermelho) através de símbolos gráficos. Com base no conceito de “adição de cor”, os símbolos podem relacionar-se entre si e toda a paleta de cores ser graficamente identificada.