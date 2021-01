Museu do FC Porto entra em 2021 com agenda preenchida

A primeira novidade de 2021, no Museu do FC Porto, é a mais recente edição da exposição Objecto do Mês, exposição temporária que destaca diferentes objectos importantes para o clube. O item que vai estar em exibição é a Estatueta da Associação de Futebol do Porto. O galardão foi oferecido ao FCP, em 1988, para celebrar a sua vitória nas edições de 1987 da Taça dos Campeões Europeus da UEFA, da Taça Intercontinental e da Supertaça da UEFA. Vai estar em exposição até ao fim do mês no hall do museu.

Mas esta não é a única exposição temporária do museu. A partir de 15 de Janeiro e até 31 de Março, ainda no espaço Objecto do Mês, vai ser possível visitar artigos saídos das reservas e do arquivo do museu entre Janeiro e Dezembro de 2020. A exposição reúne 12 peças de colecção e documentos, como um kimono de Yoseikan Budo do mestre Alexandre Paiva, datado dos anos 1980, ou dois pratos do Villarreal CF de 2011, ano da conquista da Liga Europa. Tudo isto para ver na Sala Multiusos, com entrada livre para ambas as exposições.



A 13 de Janeiro, vai ser celebrado o 33.º aniversário da conquista da Supertaça da UEFA de 1987. O FCP é o único clube português a vencer esta competição. Para assinalar a ocasião, o jogo que deu a vitória ao clube portuense vai ser exibido em três sessões (11.00, 15.00 e 17.00), no Auditório Fernando Sardoeira Pinto. A entrada é livre, mediante inscrição prévia.

Como já é habitual, o museu também vai contar com programação para toda a família. No dia 10 de Janeiro, há mais uma edição de Música com Dragõezinhos, um espectáculo onde são contadas e cantadas histórias. Para a semana seguinte, está marcada a oficina Pele do Dragão, onde pais e filhos podem personalizar as suas camisolas do clube. Os eventos do mês terminam no dia 23, com Histórias com Magia para Dragõezinhos, uma espécie de hora do conto.

