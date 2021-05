Estádio do Dragão recebe final da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou esta quinta-feira que o Estádio do Dragão, do FC Porto, vai ser o palco da final da Liga dos Campeões, com a presença de público. A final, que acontece no dia 29 de Maio às 20.00, será 100% inglesa, entre o Manchester City e o Chelsea. A entrada será permitida a seis mil adeptos de cada um dos clubes.

"A capacidade do estádio para o jogo vai ser finalizada e confirmada oportunamente, em cooperação com as autoridades portuguesas e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No entanto, os adeptos das equipas finalistas vão poder comprar bilhetes através dos clubes da forma habitual, estando 6000 bilhetes disponíveis por clube, que vão ser colocados à venda o mais rapidamente possível, a partir de hoje", lê-se no comunicado da UEFA.

A final estava originalmente marcada para o Estádio Atatürk, em Istambul, mas após uma decisão do governo do Reino Unido, que colocou a Turquia numa "lista vermelha" de países com restrições nas viagens devido à pandemia, significaria que nenhuns dos adeptos nacionais dos dois finalistas se poderiam deslocar para assistir ao jogo.

"A UEFA debateu a mudança do local da final para Inglaterra, mas apesar de esforços exaustivos da Federação Inglesa de Futebol e das autoridades, não foi possível alcançar as excepções necessárias à quarentena em vigor no Reino Unido", acrescenta o comunicado. Como Portugal integra a "lista verde" de Inglaterra no que toca a viagens, os jogadores e adeptos que estejam presentes na final não estarão sujeitos a quarentena aquando do regresso a casa.

Esta será a terceira vez que Portugal recebe a final da Liga dos Campeões – as duas primeiras tiveram como palco o Estádio da Luz, em Lisboa, em 2014 e 2020.

