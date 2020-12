Estas obras de arte a preços de amigo dão Má Impressão no Maus Hábitos

O projecto reúne 14 artistas e respectivos trabalhos num primeiro lançamento. As obras estão à venda no Maus Hábitos e na loja online.

Sim, são obras que dão Má Impressão, mas nada que não se resolva com uma explicação. O Maus Hábitos e a sua associação cultural, a Saco Azul, voltam a dar as mãos para lançar a primeira remessa do projecto Má Impressão – risografias de artistas que estão à venda por preços acessíveis.

Para dar continuidade ao estímulo da criação e colaboração artística, coisa que o Maus Hábitos tem feito ao longo das quase duas décadas de existência, o espaço portuense lançou no início do mês o mais recente projecto Má Impressão. Com ele, e com a ajuda dos curadores e artistas Miguel Januário e João Baeta, querem “iniciar uma ponte entre a comunidade artística e o seu público, tornando possível o acesso a obras de arte com preços reduzidos”, pode ler-se no comunicado.

À venda estão 14 risografias de 14 artistas, assinadas e a um preço reduzido. Esta é apenas a primeira remessa, à qual a associação pretende juntar mais obras e artistas. As risografias estão em exposição no Salão Nobre do Maus Hábitos e podem ser compradas no local ou na loja online.

Cada um dos trabalhos tem uma edição de 50 exemplares numerados e assinados pelo autor e custam 40€, mas quem preferir as provas de artista há dez de cada obra à venda por 60€. Jana Rata, Esgar Acelerado, ±MaisMenos±, Isaque Pinheiro, João Fonte Santa, Pedro Pousada, Miguel Palma, Sebastião Resende, Alice Geirinhas, João Baeta, João Pedro Trindade, Heitor Alvelos, Sara & André e Ângelo Ferreira de Sousa são os artistas com trabalhos escolhidos nesta primeira remessa de Má Impressão.

O projecto surge também para dar mais um passo na luta pela sobrevivência desta casa tão querida da cidade do Porto e também pela própria cultura, num momento delicado pelo qual o sector atravessa.

