Estas são as refeições com estrela Michelin mais baratas em todo o mundo

Porque jantar num restaurante com estrela Michelin nem sempre é compatível com a carteira de um comum mortal.

Jantar com estrela Michelin é, geralmente, sinónimo de gastar muitos euros. E faz sentido que assim seja já que os ingredientes de luxo utilizados nos menus de degustação não se pagam a eles próprios. No entanto, e apesar de adorarmos uma boa desculpa para esbanjar dinheiro em ocasiões especiais, uma barriga cheia não paga contas.

Os comensais mais experientes saberão que nem todos os restaurantes com estrelas Michelin cobram um braço e uma perna – na verdade, se estiver disposto a procurar com atenção, poderá encontrar muitas refeições incríveis por menos de 40€ por pessoa. Felizmente, a Top Dollar fez esse trabalho por nós e desenvolveu este prático mapa com as refeições mais baratas do mundo, em restaurantes com estrela Michelin.

Courtesy Top Dollar mapa útil dos restaurantes mais baratos reconhecidos pela Michelin

Depois de analisarem todos os restaurantes de uma, duas e três estrelas (mais de 500 no total), cruzaram os preços de todos entre si até encontrarem as opções mais baratas. Os menus menos tradicionais (como tapas e petiscos) ficaram de fora destas contas. Qual o restaurante estrelado onde vai gastar menos dinheiro? O Hostellerie la Montagne em Colombey-les-Deux-Églises, França, onde o menu sazonal fica-lhe por 20€, mais coisa, menos coisa. Em Portugal, foi o restaurante de Vincent Farges, o seu Epur, no Chiado, a entrar para o mapa.

No total, o mapa mostra 25 restaurantes com uma estrela onde o menu chega a custar menos de 43€, um pouco por todo o lado – de Budapeste ou Taipei a São Paulo ou Londres. Há ainda 75 outros restaurantes que custam menos de 85€ por pessoa.

Sabemos o que está a pensar: haverá algum restaurante de três estrelas a entrar para o mapa? Infelizmente, não. Mas, embora não vá encontrar nenhum desses restaurantes mais exclusivos na faixa de menos de 85€ por pessoa, os pesquisadores compilaram uma lista à parte com os 10 destinos de três estrelas mais acessíveis. A liderar o grupo está o Le Palais em Taipei, Taiwan, onde o menu fixo custa cerca de 118€ por pessoa e inclui oito pratos. O segundo e terceiro lugar, respectivamente, vão para Le Calandre, em Itália (cerca de 139€ por pessoa) e Le Bernardin em Nova Iorque (cerca de 150€ por pessoa).



+ Restaurantes com estrela Michelin no Porto

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Continua apaixonado pelo Porto? Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade