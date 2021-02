Este ano, a Corrida do Dia do Pai acontece online

A Corrida do Dia do Pai já é uma tradição no Porto, mas este ano, devido à covid-19, não vai poder acontecer do modo tradicional. Então, a Run Porto decidiu criar um evento online, entre os dias 19 e 21 de Março, para celebrar a data.

E como é que se organiza uma corrida sem causar ajuntamentos? A proposta é que cada um dos inscritos escolha a prova que melhor se adequa a si – as opções são 10 km de corrida ou 5 km de caminhada – e a faça perto de casa ou num parque à escolha, evitando aglomerados de pessoas.

Pode fazer a inscrição até às 20.00 de 21 de Março. Tem um custo de 12€ e inclui um kit oficial, com uma t-shirt técnica, boné de corrida, medalha de participação oficial, um dorsal e um diplomata digital. Tudo isto será enviado para sua casa para usar no dia em que optar correr ou para guardar como recordação.

Apesar de não ser um evento competitivo, a organização incentiva que envie os seus resultados para o email geral@runporto.com, para que, posteriormente, se possa criar uma tabela de classificações das duas distâncias.

