Este ano, o Correntes d’Escritas recebe Álvaro Siza e a literatura catalã

No próximo mês, todos os caminhos (literários) vão dar à Póvoa de Varzim. O Correntes d’Escritas, festival centrado na escrita de expressão ibérica, regressa para a sua 21ª edição entre 15 e 23 de Fevereiro, no Cine-Teatro Garrett. Álvaro Siza faz as honras de abertura do evento numa conferência marcada para o dia 19, às 15.00, em que se deverão cruzar arquitectura, arte e literatura.

O programa destaca a literatura catalã, representada pelos escritores Clara Usón, Laia Martínez i López, Marta Orriols Balaguer e Tina Vallès. Como habitual, o alinhamento integra vários escritores de língua espanhola das mais variadas geografias, como Rosa Montero, Uberto Satibilite, Melcior Comes, Miguel Rojo e Najat El Hachmi (Espanha), Alexandra Zina (Argentina), Carmen Yáñez (Chile) ou Juan Gabriel Vázquez (Colômbia, vencedor do Prémio Correntes d’Escritas 2017).

A literatura portuguesa conta com a presença de autores como Afonso Cruz, Ana Luísa Amaral, Gonçalo M. Tavares, Isabel Rio Novo ou Ricardo Araújo Pereira. Participarão ainda no evento vozes da lusofonia, como Germano Almeida e Mário Lúcio (Cabo verde), Abdulai Silá e Conduto de Pina (Guiné-Bissau), Hirondina Joshua (Moçambique) e Manuel Rui e David Capelenguela (Angola).

Ao longo de uma semana, 100 escritores de 14 nacionalidades - 30 são estreantes -, passam pelo festival literário, cujo programa inclui lançamentos de livros, mesas redondas, uma feira do livro, residências literárias, visitas a escolas, cinema, música, exposições e, ainda, actividades para os mais pequenos.

A abertura do Correntes d’Escritas será assinalada, como de costume, com a entrega do Prémio Literário Casino da Póvoa - distinção principal do evento no valor de 20 mil euros -, ao qual concorrem 15 obras de autores como Lídia Jorge, Mário Cláudio, Mia Couto ou Pepetela.

