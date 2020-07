Este concurso de fotografia quer mostrar a beleza transfronteiriça do Gerês

O Gerês é um dos lugares mais fotogénicos do nosso país e, embora as imagens dificilmente façam jus ao que vemos a olho nu, não faltam sítios para onde apontar a câmara e tentar. Até 18 de Setembro, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional - Norte (CCDR-N) e o MIRA Forum promovem o concurso Gerês-Xurés: Em fotografia, que desafia fotógrafos amadores e profissionais a retratar a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX), que abrange o norte de Portugal e a Galiza.

Classificada em 2009 pela UNESCO, a reserva integra o Parque Nacional da Peneda-Gerês e o Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés, e é o foco deste concurso que pretende “contribuir para a revelação e divulgação do trabalho de fotógrafos profissionais e amadores” e, simultaneamente, “divulgar a beleza e a harmonia ambiental da Reserva junto de um público nacional e internacional”, informa a organização em comunicado.

Cada participante pode submeter até três imagens, a preto e branco ou a cores, que tenham sido captadas ou produzidas a partir do ano 2009 (inclusive). A edição das imagens pode ser feita de várias formas, sendo que também são admitidas a concurso as que forem criadas digitalmente (montagens ou colagens, por exemplo). A inscrição é gratuita e deverá ser feita através do e-mail concurso.geres.xures@gmail.com até 18 de Setembro.

As fotografias serão avaliadas por um júri constituído por elementos da CCDR-N, da ADERE Peneda-Gerês, da Agência de Turismo da Galiza, da Universidade do Porto e do MIRA Forum. Os resultados serão anunciados a 25 de Outubro e a imagem vencedora, assim como as mais bem classificadas, serão expostas no Gerês em data e local a definir. O regulamento do concurso pode ser consultado aqui.

