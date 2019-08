Este domingo há actividades gratuitas para toda a família nos museus do Porto

Se está a dar voltas e voltas à cabeça e não sabe o que fazer com os miúdos no próximo domingo, não precisa de se preocupar - o Museu da Cidade, conjunto de núcleos museológicos do Porto, tem a solução. A pretexto do programa semestral “O que há de novo nos museus municipais?”, toda a família está convidada a descobrir os museus municipais de forma gratuita.

O dia arranca às 11.00 com o programa “Explora o Museu! Leva a mochila”, que abrangem instituições como a Casa do Infante, Casa-Museu Guerra Junqueiro, Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, Museu Romântico e Museu do Vinho do Porto. A iniciativa disponibiliza mochilas nas recepções de cada um dos museus, para que todos possam explorar o museu de forma autónoma.

A música também tem lugar nas actividades do dia, mas apenas na Casa-Museu Guerra Junqueiro. Às 16.00, há um concerto de música clássica do quarteto de cordas Douro, constituído por Radu Ungureanu, Gaspar Santos, Rui Moreira e Dinis Lacomte, que interpretarão composições de Beethoven e Schubert. Leve a família e aproveite bem o dia.

