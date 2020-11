Este domingo há pizzas no brunch do SOMOS

Brunch do SOMOS Restaurant & Lounge

Este domingo, o brunch do SOMOS Restaurant & Lounge, no hotel Crowne Plaza, na Boavista, tem uma novidade: pizzas artesanais feitas no momento.

Se as panquecas, os bolos, as frutas, tábuas de frios, empadas, quiches, saladas e pratos quentes não eram suficientes, aqui tem mais um motivo para aconchegar o estômago antes do recolher obrigatório.

Disponível das 10.30 às 12.30, o Brunch à Vista na Boavista acontece aos domingos e é servido em doses individuais, de acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde. O preço é de 27,50€ por pessoa e as bebidas (café americano, leite, chá, chocolate, sumos e água) estão incluídas, assim como o parque de estacionamento.

