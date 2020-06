Este domingo há um churrasco argentino no Douro

Quer passar um domingo diferente? Então rume a Cinfães, mais concretamente à Quinta Verde Água, para um verdadeiro churrasco argentino ao ar livre.

O menu é assinado pelo chef Mauricio Ghiglione (Belos Aires e El Argento) e começa com focaccia, chorizo, morcela e empanadas. Mas não encha logo a barriga porque o melhor ainda está para vir: o cordeiro criado na própria quinta e a costela de vaca arouquesa DOP, preparada em fogo de chão, são as grandes estrelas do almoço que terminará com picolé de frutas e alfajores argentinos.

Para beber, pode contar com vinhos verdes, argentinos e vinho do Porto, seleccionados pelo enólogo Raul Riba D'Ave.

O preço do almoço é de 60€ e as reservas devem ser feitas através do email verdeagua.natureza@gmail.com.

