Este é o Quarto Mundo, um lugar onde ouvir música é uma experiência muito à frente

Na Rua Cândido dos Reis há um quarto onde se escuta o mundo. O projecto surgiu pelas mãos do português Miguel Guedes e do irlandês James Keating, que se conheceram numa exposição, há coisa de um ano e meio, e perceberam, quase de imediato, que partilhavam a mesma paixão pela música. “Coleccionamos discos das mesmas editoras, apreciamos estilos idênticos e temos vontade de aprender mais sobre música”, conta Miguel. Todas as sextas-feiras, entre as 21.30 e as 23.30, organizam sessões onde a música pode ser experimentada e escutada através de um sistema de som analógico de alta-fidelidade, enquanto se aprecia um Porto ou um chá. A ideia é que as pessoas possam estar mais tranquilas e que se consigam alhear do caos da vida urbana, dizem.

Para ouvir, há música dos anos 80 para a frente, japonesa, belga ou alemã, por exemplo. Mas também pode comprar discos. Na sala há cerca de 300 originais.

Os interessados, sozinhos ou acompanhados (recomenda-se que não cheguem em grupos superiores a quatro pessoas), devem inscrever-se através do Instagram. O preço a pagar por cada sessão é você que decide.“As pessoas fazem donativos, quando se inscrevem ou depois, que garantem a sustentabilidade do Quarto Mundo. A quantia que doam equivale ao valor que os participantes atribuem à experiência”, explica Miguel.

Além das sessões, pretendem realizar outros eventos e colaborações com artistas, músicos, lojas de discos e editoras, assim como workshops de áudio e acústica, chá e incenso.

© James Keating

+ Os melhores concertos no Porto este mês

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.