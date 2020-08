Este hotel na Califórnia tem um robot para entregar vinho aos quartos

O robot do Hotel Trio em Healdsburg, na Califórnia, chama-se Rosé.

Para cumprir as directrizes de distanciamento social e limitar as interacções entre funcionários e hóspedes, o Hotel Trio, em Healdsburg, na Califórnia, está a utilizar um robot chamado Rosé para entregas de serviço de quarto. Apesar de já estar no hotel desde 2018, só agora é que Rosé passou “de ser uma novidade a uma necessidade”.

O robot Rosé chega até ao quarto de forma autónoma (sim, apanha o elevador e "passeia" pelos corredores por conta própria), localiza a porta certa e entrega-lhe todo o vinho que desejar. A melhor parte? Enquanto está a caminho, vai exibindo uma mensagem que diz: “estou numa entrega”.

Evidentemente, a proximidade do hotel às vinhas de Sonoma County não deve ser ignorada e a Rosé pode ser a solução para meter as mãos em alguns dos melhores vinhos dos EUA.

Não é a primeira vez que um hotel da Califórnia recorre a robôs para cumprir o distanciamento social: no Casa Madrona Hotel, em Sausalito, há um drone que lhe entrega champanhe directamente à janela.

Temos de admitir que a Califórnia nunca nos pareceu tão boa ideia como agora.

