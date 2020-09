Este mês pode juntar-se à luta por um oceano mais azul

O planeta Terra teve uma pequena folga durante os últimos meses, mas agora que estamos lentamente a regressar aos (maus?) hábitos, é preciso voltar a arregaçar as mangas na luta contra um dos maiores problemas ambientais: o lixo marinho. Pode fazê-lo já este mês, a partir de dia 19 – Dia Internacional da Limpeza Costeira – e até 27, numa iniciativa promovida pela Fundação Oceano Azul que desafia organizações e cidadãos de todo o país a aderirem a acções de recolha de lixo. Serão levadas a cabo de norte a sul e nas regiões autónomas, em praias, linha costeira, margens de cursos de água e, pela primeira vez, no fundo do mar, tendo os centros de mergulho nacionais sido desafiados a juntarem-se.



No ano passado, a iniciativa juntou mais de 2300 voluntários e 100 organizações, num total de 64 acções em todo o país. O balanço final foi de 13 toneladas de lixo marinho recolhido ao longo de 80 km de costa portuguesa. Outros números disponibilizados pela fundação ajudam a compreender a gravidade do problema, como o da baleia que em 2013 deu à costa de Espanha após ter ingerido 17 kg de plástico, ou que todos os anos a humanidade atira oito milhões de toneladas de plásticos para o oceano. Em Portugal, por exemplo, e segundo a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, são as beatas de cigarro, que contêm microplásticos, a principal causa de lixo marinho na costa e praias portuguesas. Seguem-se os cotonetes, as embalagens de alimentos, as tampas de garrafas, as redes e cabos de pesca, os pacotes, latas e garrafas de bebidas e, claro, os sacos de plástico.

No dia 19 de Setembro, estão marcadas várias limpezas abertas à participação do público na Praia das Pastoras, Praia de Mindelo, Praia de Ofir, Praia de Suave Mar, Praia da Foz do Minho e Praia da Foz do Neiva. No dia 20 de Setembro haverá uma acção de mergulho na Draga da Madalena, em Vila Nova de Gaia, e no dia 27 pode participar na limpeza da Praia da Estela, na Póvoa de Varzim.

Se não puder estar presente, pode ajudar a partir de casa ou na rua, depositando o lixo nos locais indicados e reduzindo ao mínimo possível a utilização de plásticos. O site oficial da Oceano Azul explica tudo.

