Este Natal ofereça cultura com o voucher do Teatro Municipal do Porto

A chegada do mês de Dezembro marcou o início da correria às lojas e aos centros comerciais. Se quiser evitar este cenário e contribuir para um mundo menos consumista, espreite esta lista cheia de presentes sustentáveis, com um impacto ambiental menor. O voucher PRESENTE! do Teatro Municipal do Porto é um desses casos e uma óptima sugestão para este Natal.

O voucher consiste num bilhete duplo para assistir a uma peça à escolha, válido durante todo o ano de 2020. A programação dos espectáculos até Julho do próximo ano ainda não é conhecida, mas será apresentada no dia 8 de Janeiro. A partir dessa data quem receber o voucher pode escolher a peça a que quer assistir.

Custa 12€ e já está à venda nas bilheteiras do Teatro Rivoli e do Teatro do Campo Alegre. Eis uma boa forma de oferecer cultura ou algum tempo de qualidade com alguém de quem gostamos. Aproveite.

