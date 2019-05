Junho chegou em força e com um calendário fortemente recomendável ao nível do que estreia nos palcos desta cidade. Se não acredita, leia esta lista com os melhores espectáculos no Porto em Junho. Há Serralves em Festa para ver e aplaudir; há uma homenagem de Tiago Rodrigues aos pontos do teatro — "uma peça sobre uma profissão em vias de extinção; uma homenagem ao teatro e a quem está nos seus bastidores"; e há ainda mais um capítulo da série de peças de Miguel Bonneville, com A importância de ser George Bataille, entre outras coisas boas. Fique atento.

Recomendado: As melhores coisas para fazer hoje no Porto