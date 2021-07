Este podcast diz-lhe tudo o que precisa de saber sobre vinho em cinco minutos

Madalena Vidigal tem duas grandes paixões na vida: vinhos e viagens. Em 2015, decidiu partilhá-las com o resto do mundo e criou o blogue Entre Vinhas, onde dá a conhecer adegas de norte a sul de Portugal e até além-fronteiras. No seu novo podcast 5 minutos de vinho, que também se podia chamar “vinho para totós”, procura responder àquelas questões que toda a gente quer saber mas tem vergonha de perguntar. Todas as quintas-feiras, há um novo episódio, acompanhado de uma sugestão vínica.

Afinal, como é que se faz vinho? Que acessórios de vinho existem? Quantas castas temos em Portugal? De onde vêm os aromas? Quanto mais velho melhor? Como escolher bom vinho no supermercado? O que são vinhos naturais e biológicos? Disponível para ouvir no Spotify, na Apple ou no Google, o podcast foi criado para responder a estas e a muitas outras perguntas. E Madalena desafia os ouvintes a enviar as suas dúvidas por e-mail (madalena@entrevinhas.com) ou através de mensagem para a sua página de Instagram.

Fotografia: Madalena Vidigal

“Ainda não recebi convidados, mas estou a pensar nisso. Não terá formato de entrevista porque quero manter sempre os cinco minutos, mas serão testemunhos de quem vive o vinho”, revela Madalena, que este ano se mudou para Évora, para estar mais perto da vinha da família, plantada há oito anos. “Ainda hoje sou eu quem cuida dela. O primeiro vinho, tinto, sairá em princípio no final do ano. Mas o vinho é que manda.” Vai chamar-se Pedra da Mãe, em homenagem a uma pedra que já existia na quinta antes da plantação e onde a sua mãe se gosta de sentar no sossego do Alentejo.

Madalena não é enóloga, mas é especialista. Formada em Direcção Hoteleira e pós-graduada em Enoturismo e Viticultura, não só conhece todas as regiões vitivinícolas portuguesas, como também já esteve nas principais regiões de vinho internacionais – Austrália, Califórnia, Chile, Bordéus, Rioja, Toscana e Israel. Além de escrever sobre as suas experiências e dar a conhecer novos projectos e lançamentos de vinho, dá formação na área do enoturismo. As próximas sessões (9h/150€) estão marcadas para Outubro e Dezembro.

+ 15 podcasts portugueses para ocupar os dias

+ Dez lojas com entrega de vinho ao domicílio

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal