Este sábado há bossa nova e choro para ouvir na Casa São Roque

Aproveite um final de tarde com direito a banda sonora

Depois de uma Primavera dentro de portas, este é o Verão dos programas ao ar livre, que fazem de parques e jardins a nossa segunda casa. A Casa São Roque, em Campanhã, é apenas uma das instituições que adaptou as suas actividades à nova realidade e, desde o final de Maio, tem organizado provas de vinho, apresentações de livros e sessões de música ao vivo no parque que lhe é adjacente.

A animação continua no sábado, 29 de Agosto, com um concerto de bossa nova e choro — género de música popular e instrumental brasileira surgida no século XIX — nos jardins da Casa. O público é convidado a levar uma manta ou toalha para estender na relva ou, em alternativa, escolher uma das mesas disponíveis, e instalar-se confortavelmente para se deixar envolver pela música, apenas entrecortada pelos sons da natureza.

Se precisar de confortar o estômago, há um menu de vinhos e aperitivos, assim como águas, chás e sumos. O acesso ao concerto é gratuito, mas o público pode fazer a sua contribuição voluntária aos músicos presentes no valor que entender. Não é preciso fazer reserva, mas a organização “reserva o direito de não permitir a entrada de novos participantes caso o número de pessoas atinja um máximo que impossibilite a manutenção das normas de higiene e segurança sanitária”.

