Casa São Roque oferece ‘Vinho no Parque’ para celebrar reabertura

A Casa São Roque regressou a 30 de Maio e, até 14 de Junho, está a celebrar o desconfinamento com uma oferta especial. O pack ‘Vinho no Parque’ (18€) dá direito a uma tarde bem passada na tranquilidade do Parque de São Roque, onde o público pode beber um copo de vinho branco e provar aperitivos como pão, queijo, amêndoas ou azeite. Além disso, inclui duas entradas para o edifício que serve de montra a arte contemporânea de qualidade.

Inventória, de Ana Jotta, é a exposição que está patente nos três pisos da Casa e integra mais de 60 obras de instalação, escultura, vídeo e intervenções in situ. As peças, que deveriam ter sido mostradas apenas até 8 de Março, permanecem em diálogo com a arquitectura de Marques da Silva – que intervencionou, no século XX, o antigo Palacete Ramos Pinto – até 17 de Junho.

O ideal é passar pela exposição antes de rumar ao Parque, para poder usufruir da natureza sem pressas. Mas, entre a Casa e o espaço verde que se funde com ela, há uma série de regras de segurança a cumprir. Os visitantes devem usar máscara no interior, manter a distância de segurança mínima de dois metros e ter o cuidado de higienizar regularmente as mãos com álcool disponibilizado para o efeito. A equipa da Casa São Roque garante a “higienização apropriada de todos os locais” e “limites adequados à quantidade de pessoas em cada sala”.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ 14 garrafeiras com entrega de vinho ao domicílio

+ Galerias de arte que deve conhecer no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story