Este site mostra os restaurantes e bares abertos em Lisboa, Porto e Coimbra

O site português Jantarada.pt baseou-se no homólogo dinamarquês para reunir uma lista de estabelecimentos abertos em Lisboa, Porto e Coimbra.

A pandemia alterou o normal funcionamento da sociedade e o sector da restauração é dos mais afectados, mas os proprietários destes pequenos negócios têm tentado reinventar-se. Espaços mais ou menos conhecidos do público fazem agora entregas ao domicílio, disponibilizam comida para levar, e anunciam os seus serviços nas redes sociais. Em Portugal, João Gonçalves, gestor de projectos em software e amante de bem-comer, decidiu criar um site que agrega os estabelecimentos (bares, restaurantes, mercearias, cafés) que estão abertos por localização e o tipo de serviços prestados. Chama-se Jantarada.

À Time Out, o criador da plataforma conta que a ideia original do site surgiu em Copenhaga, quando a Empirical Spirits, uma empresa de bebidas espirituosas dinamarquesa, montou o Dine CPH, que reúne uma lista de restaurantes e bares da cidade, com informações de como estão a operar nestes tempos. Entretanto, foi criado um semelhante em Berlim, e João aliou-se ao Bloco, um pequeno estúdio especializado na criação de sites e aplicações, para pôr o site online em versão portuguesa.

Até ao momento, o jantarada.pt conta 25 entradas, repartidas por Lisboa, Porto e Coimbra. No site é lançado o apelo: “Os teus restaurantes preferidos estão a passar por tempos difíceis, mas alguns ainda estão a cozinhar para ti. Ajuda-os a pagar as contas nestes meses pedindo take-away de alguns dos melhores restaurantes do país”. É possível procurar os restaurantes por mapa ou lista. Ao escolher uma dessas opções, pode filtrar a sua pesquisa por comida, vinho, bebidas ou vouchers.

De seguida, cada um dos estabelecimentos tem um texto que explica o método de operação e um link que direcciona os clientes para as suas páginas. João explica que este não é um site para acomodar “todos os restaurantes que entregam em casa ou têm take-away”. “O objectivo é fazer uma curadoria e ter restaurantes com boa comida”, detalha. Há ainda uma parte dedicada aos restaurantes para que submetam todas a informações e passem a integrar este repositório. Mesmo em tempos de confinamento, há forma de continuar a provar a comida e bebida de alguns dos projectos mais inovadores do país.

