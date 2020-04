Faça uma pausa na cozinha com o novo projecto do chef João Pupo Lameiras

"Reinventar é a palavra de ordem", lê-se na página do Pausa, o mais recente projecto do chef João Pupo Lameiras, dos restaurantes RO e Bacalhau.

A ideia foi desenvolver algo "consensual", explica, com pratos cozinhados a vácuo – prove o caril thai de frango (15€/duas a três pessoas), o salmão com miso (17€/duas pessoas) ou as almôndegas de novilho com molho de tomate (4,50€/cinco unidades) – e refeições caseiras e familiares congeladas.

Há empada à inglesa de novilho e cogumelos Portobello (24€/três a quatro pessoas), pastilla marroquina de frango e alperces (18€/três a quatro pessoas), burek de espinafres, feta, passas e amêndoas (16€/duas a três pessoas), bacalhau gratinado com castanhas e espinafres (20€/três a quatro pessoas), entre outros.

As entregas podem ser feitas através da plataforma Uber Eats, pelo próprio restaurante (no Porto e apenas para encomendas superiores a 30€) ou em formato take-away, para levantamento no RO de Ramalde, na Rua Professor Mota Pinto. As encomendas feitas até às 18.00 (ligue para o 913 068 323 / 22 316 6069) são entregues no próprio dia.

