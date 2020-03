Reitoria lança serviço de entrega de refeições e carne ao domicílio

De uma coisa pode ter a certeza, caro leitor. O Your Chef vai dar-lhe jeito nos próximos tempos. O que é? O novo serviço de entrega de refeições e carne disponibilizado pelo Reitoria que, como muitos outros restaurantes, fechou as portas em meados de Março por tempo indeterminado.

"A ideia surge no sentido de ajudar nesta altura difícil, já que temos todas as condições para o fazer de forma segura", explica Frederico Azevedo, dono do restaurante. "A nossa missão continua a ser prestar um serviço de refeições de qualidade, mas desta vez dentro de casa dos nossos clientes."

Há três linhas de produtos: menus semanais, com refeições caseiras para toda a família, a preços acessíveis, sugestões à la carte, como a posta da vazia (15€) ou o magret de pato (20€/duas pessoas), e talho em casa. O tornedó (12€), o entrecôte (28€/duas pessoas) e o t-bone (39€/três pessoas) são algumas das carnes, embaladas a vácuo e prontas a cozinhar, que pode receber em casa.

As encomendas podem ser feitas através do site do serviço ou pela plataforma Uber Eats.

