Estes workshops online vão ensinar sobre naturopatia, da alimentação à cosmética

Meditação guiada e mindfulness, cosméticos naturais e higiene pessoal natural, alinhamento vibracional ou aromaterapia. Estes são apenas alguns dos temas dos cerca de 35 workshops online que acontecem no mês de Maio na plataforma Naturopatias.

Todos estes cursos e workshops são feitos à distância, através de videoconferência. Por exemplo, durante o workshop de alimentos fermentados (30€), no sábado 9, vão ser ensinadas técnicas que permitem fazer iogurte, kefyr de leite e de água, vegetais fermentados como kimchi, fermento natural para pão e muito mais. Tudo sob a orientação de Cristina Figueira, entre as 10.00 e as 13.00.

Para aprender a fazer cosmética natural e tratar da higiene pessoal de forma natural, reserve na agenda o sábado 9 ou 30, entre as 14.00 e as 19.00. Bálsamo para os lábios, amaciador de cabelo, sabão natural ou pasta dos dentes são alguns dos produtos abordados nesta aula prática (30€).

Se a espiritualidade faz parte dos seus interesses, há cursos para facilitadores de meditação guiada e mindfulness, formações de aromaterapia, workshops de florais de Bach ou cursos de diferentes tipos de tarot. Consulte todo o programa online, onde também se fazem as inscrições para as aulas.

