Eurovisão: Espectáculo especial vai honrar as canções da edição cancelada

O surto de Covid-19, que rapidamente afectou os seis continentes, levou a União Europeia de Radiodifusão a cancelar aquela que seria a 65ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Cerca de duas semanas depois do anúncio, a mesma entidade comunicou que, no lugar do concurso, será transmitido um espectáculo que pretende “honrar” as 41 músicas seleccionadas este ano. "Europe Shine a Light" é o nome do novo evento, agendado para o dia 16 de Maio.

A apresentação desta emissão especial foi entregue aos holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, que já iam estar na Eurovisão 2020. A YouTuber NikkieTutorials juntou-se à equipa como apresentadora digital, estando também responsável por produzir conteúdos online para a transmissão.

Entre os 41 temas que integram a iniciativa, está a canção eleita para representar Portugal este ano, "Medo de Sentir", interpretada por Elisa e composta pela portuense Marta Carvalho.

O evento, que começa às 21.00 e terá uma duração de cerca de duas horas, vai ainda contar com actuações de participantes de edições anteriores. Mais detalhes sobre a programação e a transmissão vão ainda ser revelados.

