Experimente o luxo de um hotel sem sair de casa

“Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”, costuma dizer-se. Em momento de quarentena, a cadeia hoteleira Belmond resolveu levar o ditado popular à letra e garantir que os interessados em desfrutar dos seus serviços podem fazê-lo, mesmo sem se dirigirem aos espaços físicos do grupo. Para isso, preparou um conjunto de actividades para entreter os seus hóspedes virtuais através das redes sociais. A iniciativa, que dá pelo nome de "Belmond Invitations", arrancou na sexta-feira 27.

Concertos temáticos inspirados nos anos 20, sessões de meditação guiada por especialistas em wellness, rituais de bem-estar e aulas onde vai aprender receitas de cocktails e comida de conforto estão entre os conteúdos que, durante as próximas semanas, serão lançados gratuitamente no site da marca e no Instagram. Já disponíveis estão, por exemplo, playlists de música clássica criadas por Clemency Burton-Hill, que se deixou influenciar pelos países com hotéis Belmond.

No calendário de actividades da iniciativa encontra uma aula com o chef Agostino D’Angelo (2 de Abril) e outra com o chef português Luís Pestana (22 de Abril) – este último vai partilhar uma receita tradicional do Funchal, ilha madeirense que acolhe o Belmond Reid's Palace. O barman Walter Bolzonella (8 de Abril), por seu lado, irá ensinar a preparar alguns dos seus cocktails favoritos.

+ Do pilates ao zumba: Holmes Place dá aulas em directo no Facebook e partilha receitas saudáveis

+ Três canais do YouTube para fazer exercício em casa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.