Exposição na Casa das Artes lembra os últimos dias do Bairro do Aleixo

A exposição de fotografia de David Gonçalves é um retrato do Bairro do Aleixo, no Porto, antes de ser demolido. Pode ser vista na Casa das Artes entre 30 de Janeiro e 22 de Fevereiro, com entrada livre.

A exposição é um retrato dos últimos dias do Bairro do Aleixo, antes de ser demolido

Inaugurado em 1974, o Aleixo era um bairro social constituído por cinco torres de 13 andares com vista para o rio Douro. Ficou conhecido como "o maior supermercado de droga do Norte do país". Em 2011, a Câmara do Porto, liderada pelo executivo de Rui Rio, iniciou o processo de demolição do bairro, com a implosão da torre 5. Hoje, nos terrenos das antigas torres, onde viviam mais de 500 pessoas, será construído um projecto de habitações de luxo.

A história dos últimos tempos do bairro portuense é contada através das fotografias de David Gonçalves. Depois de ter lançado um foto-livro em Outubro do ano passado, o seu trabalho vai ser exposto na Casa das Artes. A exposição Aleixo pode ser vista entre 30 de Janeiro e 22 de Fevereiro, com entrada livre.

As imagens mostram a vida comum e comunitária do bairro, o flagelo do tráfico e consumo de drogas. "O longo processo deixou o bairro oprimido num inferno visível de putrescência viva, exposto ao olhar de todos. Com o bairro condenado ao fim, as torres degradam-se, os elevadores danificados, os residentes testemunham há anos a renúncia compulsiva do Estado", lê-se na nota de imprensa. Aleixo é a história de "um bairro condenado, de famílias abandonadas à sua sorte, numa luta travada contra os poderes camarários, as autoridades policiais e a especulação imobiliária”.

David Gonçalves é mestre em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte, pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Desempenha a sua actividade fotográfica desde 2013, tendo realizado diversas exposições colectivas.

