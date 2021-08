Exposição no Palácio da Bolsa lembra o totalitarismo na Europa

Depois de passar por 22 cidades da Europa e da América do Norte, a exposição itinerante internacional Totalitarismo na Europa chegou a Portugal. Até ao final deste mês, pode ser vista no Porto, no Palácio da Bolsa. Depois seguirá para a Casa do Vinho Verde, também no Porto, e a partir daí vai percorrer o país.

Trata-se de uma exposição sobre o passado – político, social, económico, cultural – da Europa, que promove a consciencialização pública perante as consequências dos regimes totalitários. Um conjunto de painéis descreve aquilo que aconteceu em vários países europeus, principalmente da Europa Central e de Leste, a nível de repressões, assassinatos e prisões.

© DR A exposição está no Palácio da Bolsa até 31 de Agosto

O objectivo é promover uma melhor compreensão e integração entre os cidadãos europeus e ajudar a prevenir a recorrência de qualquer forma de regime não democrático no futuro. É uma forma de relembrar o passado, para prevenir o futuro, defendendo os direitos humanos fundamentais. A mostra é uma parceria entre o Instituto +Liberdade e a Associação Comercial do Porto, no âmbito da “Plataforma da Memória e da Consciência Europeias”.

A exposição pode ser visitada todos os dias, no horário turístico do Palácio da Bolsa (09.00-18.30), mediante aquisição de bilhete, que custa 10€ ou 6,50€ para estudantes e seniores. Os menores de 12 anos, acompanhados de adultos, têm direito a entrada gratuita.

Palácio da Bolsa: Rua Ferreira Borges. Todos os dias 09.00-18.30. Bilhetes: 10€ (normal), 6,50€ (estudantes e seniores). Grátis para menores de 12 anos.

