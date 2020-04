Exposição online de Tânia Dinis no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura

À semelhança de outras instituições culturais, o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura (CAAA), em Guimarães, viu-se forçado a fechar portas e a suspender a programação devido à actual pandemia. Alegoria Fotográfica, exposição de Tânia Dinis cuja abertura estava prevista para Março, inaugurou este sábado, na sua versão online, através do separador de exposições online no site do CAAA.

O trabalho de Tânia Dinis, que atravessa a fotografia, a performance ou o cinema, ancorando-se, frequentemente, na revisitação de memórias a partir de imagens de arquivos de família, pessoais ou anónimos, debruça-se agora sobre um texto do escritor vimaranense Pedro Bastos. A partir dele, é explorada a “relação tempo-imagem-memória”, que se desdobra em imagens que são pequenos ensaios e que dão corpo à “ideia da imagem como uma experiência da efemeridade do tempo e da memória”, lê-se no texto de apresentação.

Entre as obras inseridas na exposição, encontram-se Memoração, um ensaio visual composto por álbuns de fotografias, negativos, molduras, molas, porta-retratos, entre outros elementos, Ensaio fotográfico para Júlia, pesquisa com negativos de vidro, Alegoria Fotográfica, vídeo homónimo da exposição com base no texto de Pedro Bastos para o filme Armindo e a Câmara Escura, e Sobrepostos, vídeo elaborado a partir dos arquivos privados do Museu da Imagem de Braga e do Centro Português de Fotografia, vencedor dos Laboratórios de Verão do gnration.

O CAAA disponibiliza, além das fotografias da exposição, um vídeo de cerca de 17 minutos que permite ter um vislumbre do que o público poderá encontrar. No site, pode ser vista, ainda, Ambulatório, exposição de Pedro Bastos que, à semelhança do filme homónimo, se baseia na poesia de Augusto dos Anjos e António Nobre.

