Exposição virtual mostra os figurinos de ‘The Crown’ e ‘Gambito de Dama’

O Museu de Brooklyn, nos EUA, está de portas abertas ao mundo, mas em modo virtual. Numa parceria com a Netflix, o museu nova-iorquino inaugurou a exposição “The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition”, que explora o papel que a moda tem na vida das principais protagonistas de The Crown e Gambito de Dama (The Queen’s Gambit, no original).

Composta por vários dos figurinos usados em ambas as séries da Netflix, esta exposição virtual, em 3D e 360º, conta com peças de roupa seleccionadas por Matthew Yokobosky, curador sénior de moda e material cultural do Museu de Brooklyn, e que podem ser vistas não só em fotografias de detalhe como também em clipes de vídeo.

Netflix/ Brooklyn Museum



O guarda-roupa de The Crown é da responsabilidade de Amy Roberts, que construiu peças semelhantes às usadas pela Rainha Isabel II. Já em Gambito de Dama, as roupas da protagonista Elizabeth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, são da responsabilidade de Gabriele Binder, embora seja possível encontrar também um original de André Courrèges, que data de 1966-68.

Entre os figurinos, é ainda possível encontrar objectos da colecção do Museu de Brooklyn, como Koh-I-Noor, um retrato da Rainha Isabel II, feito de centenas de brinquedos de plásticos e bugigangas pelo artista e escultor Hew Locke, ou Evening, uma pintura a óleo de Guy Pène Du Bois.

