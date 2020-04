Faça provas de vinho guiadas em casa com a Symington

Os três centros de enoturismo da Symington Family Estates estão de portas fechadas. Por isso, a empresa decidiu dar a volta à situação, levando até às nossas casas quatro provas de vinho guiadas. Tudo funciona de forma digital.

O primeiro passo é escolher uma das quatro provas disponíveis no site da empresa. Depois, é só aguardar até que os vinhos cheguem a casa e agendar com um guia da Symington a data da prova - de segunda a sexta-feira, entre as 09.30 e as 17.30. Este guia estará numa das salas de prova dos centros de visita e será responsável por recriar a prova habitual.

O kit entregue em casa inclui três garrafas de vinho, um tasting mat físico e uma pen com toda a informação sobre a Symington, os vinhos e as caves de vinho do Porto, com preços a variar entre os 90€ e os 245€.

A experiência dá também direito a um voucher, válido durante um ano, para uma visita às caves da Graham’s, da Cockburn’s ou da Quinta do Bomfim, para quando a pandemia passar. Aproveite, mas beba com moderação.

