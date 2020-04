Faça um perfume personalizado em casa com a Yntenzo

A Yntenzo, perfumaria artesanal bracarense, quer tornar a sua quarentena mais bem cheirosa. Como? Com uma nova funcionalidade que lhe dá a possibilidade de desenvolver, online, um perfume personalizado.

Normalmente, a perfumaria organiza workshops para cada pessoa criar a sua fragrância, mas agora essas actividades estão suspensas devido ao surto de Covid-19. Os responsáveis pela marca decidiram assim dar aos clientes a possibilidade de ter uma experiência como perfumista a partir de casa.

Experimente o Compositor de Fragrâncias. O processo começa com a selecção do núcleo perfumado, onde pode escolher entre frutado, amadeirado, floral ou marinho. A seguir, vai adicionar as notas com que mais se identifica e para finalizar tem que baptizar e dar uma referência ao seu perfume. Depois de terminar a encomenda, basta esperar que a sua fragrância chegue a casa.

Este serviço está disponível por 72€, mas se não quiser arriscar pode sempre apostar num dos perfumes criados pelos verdadeiros especialistas. A Yntenzo também vende velas, ambientadores, cremes e começou, recentemente, a produzir álcool gel.

