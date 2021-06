Feira de Artesanato de Matosinhos está de volta à cidade

Até 24 de Julho, vai poder conhecer o trabalho de 57 artesãos no Parque Basílio Teles.

O Parque Basílio Teles, junto à Câmara Municipal de Matosinhos, recebe mais uma edição da FAMA - Feira de Artesanato, onde vão estar em destaque mais de 50 artesãos, especializados em diferentes ofícios, até 24 de Julho. O evento acontece ao ar livre, com entrada gratuita, e está aberto todos os dias entre as 11.00 e as 23.00.

Entre os vários produtos vai encontrar peças de "cestaria, palhinhas, peles, tapeçarias, malhas, trabalhos em arame, bijuterias, pinturas em tela e em tecido, arraiolos, filigranas, velas decorativas, flores de cerâmica, perfumes artesanais, cosmética de sal, sabão, cremes e sais de banho, marionetas, fantoches e brinquedos tradicionais", revela o município, em comunicado. Existe ainda espaço para a doçaria tradicional, os queijos e os enchidos.

A FAMA é organizada pela autarquia, em parceria com a Andarte - Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato. Para cumprir as regras da Direcção-Geral de Saúde, foi definido um percurso pelo recinto, uma forma de assegurar o distanciamento físico entre os visitantes e artesãos.

