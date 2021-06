Feira do Livro do Porto regressa em Agosto com 124 pavilhões

A Feira do Livro do Porto volta a instalar-se à sombra das árvores dos jardins do Palácio de Cristal entre 27 de Agosto e 12 de Setembro.

Feira do Livro do Porto

Para a edição deste ano da Feira do Livro do Porto, apresentaram candidatura 82 entidades, das quais foram aprovadas 78, entre distribuidoras, editoras, livrarias, alfarrabistas e entidades institucionais, anuncia a autarquia. No total, serão ocupados 124 pavilhões, aos quais se junta mais um que será para uso da Câmara Municipal do Porto.

Sob coordenação de Nuno Faria, director artístico do Museu da Cidade, a Feira do Livro vai homenagear o escritor portuense Júlio Dinis. Entre 27 de Agosto e 12 de Setembro, o evento regressa aos jardins do Palácio de Cristal, numa edição que será precedida por seis fins-de-semana de música.

Entre 16 de Julho e 22 de Agosto, o ciclo Warm-Up vai trazer muito para ver e ouvir nos jardins do Palácio de Cristal e da Casa Tait. A iniciativa vai percorrer diversas sonoridades, desde o jazz ao blues, passando pelas músicas do mundo, a spoken word e a música de dança, com muitos concertos marcados com músicos emergentes, mas também nomes conhecidos, como Rui Reininho, Ana Deus, Maria João, Rui Vargas, Alex Fx e Xinobi.

+ Ciclo Warm Up vai trazer a música de volta à cidade

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal