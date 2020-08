A vertente sonora é uma das âncoras desta edição da Feira do Livro do Porto, que ocupa os jardins do Palácio de Cristal até 13 de Setembro. Há dezenas de concertos gratuitos e ao ar livre para ver e ouvir já a partir desta sexta-feira, dia 28 de Agosto, com um cartaz bem preenchido com músicos portuenses.

Com um total de seis concertos, o ciclo "Porta-Jazz ao Relento" acontece todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 21.30 horas, no relvado junto ao Lago dos Cavalinhos. O programa baseia-se nas últimas edições do braço editorial da associação portuense Porta-Jazz, com concertos do trio MAU do contrabaixista Miguel Ângelo (28 de Agosto), João Grilo (29 de Agosto), A Incerteza de um Trio Certo (4 de Setembro), Coreto Porta-Jazz (5 de Setembro), Hugo Raro (11 de Setembro) e Nuno Campos (12 de Setembro). A entrada é livre, por ordem de chegada, com lotação limitada a 120 lugares.

O Maus Hábitos vai programar 24 "Concertos de Bolso" no espaço exterior da Casa do Roseiral. Do fado ao rock, do hip-hop à pop, da electrónica às sonoridades mais experimentais, estes concertos prometem ser um retrato fidedigno do actual panorama musical da cidade. A entrada é gratuita, mediante levantamento do bilhete no acesso ao Terreiro do Roseiral, uma hora e meia antes do início do espectáculo. A entrega de bilhetes é limitada a dois por pessoa, até à lotação do espaço (120 lugares).

Em Agosto, actuam os projectos Aquilo Que Vocês Quiserem (28 de Agosto, 19.00), S. Pedro (28 de Agosto, 19.45), Carol (29 de Agosto, 19.00), Miguel Ramos (29 de Agosto, 19.45), Cátia Oliveira (30 de Agosto, 19.00) e Miguel Bandeirinha (30 de Agosto, 19.45).

Seguem-se os Conferência Inferno (2 de Setembro, 19.00), Baleia Baleia Baleia (2 de Setembro, 19.45), Dullmea (3 de Setembro, 19.00), João Pais Filipe (3 de Setembro, 19.45), Spitz (4 de Setembro, 19.00), Keso (4 de Setembro, 19.45), Angélica Salvi (5 de Setembro, 19.00), Osso Vaidoso (5 de Setembro, 19.45), Meera (6 de Setembro, 19.00), White Haus (6 de Setembro, 19.45), Fugly (9 de Setembro, 19.00), Sunflowers (9 de Setembro, 19.45), Nooito (10 de Setembro, 19.00), Gustavo Costa (10 de Setembro, 19.45), Jorge Coelho (11 de Setembro, 19.00), Peixe (11 de Setembro, 19.45), Coelho Radioactivo (12 de Setembro, 19.00) e Retimbrar (12 de Setembro, 19.45).

No encerramento da feira, a 13 de Setembro, os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester juntam-se em palco para um concerto a quatro mãos no terreiro da Casa do Roseiral, às 18.00.

A sétima edição da Feira do Livro vai ter lotação máxima de 3500 pessoas, acessos limitados, disposição de álcool gel e utilização obrigatória de máscara. Vai estar aberta no seguinte horário: segunda a quinta 12.00-21.30, sexta 12.00-23.00, sábado 11.00-23.00 e domingo 11.00-21.30. Consulte aqui o programa completo.

+ Uma Feira do Livro cheia de mulheres e de estímulos sonoros

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story