Feira Grande de Janeiro está de volta a Vila do Conde

A tradição volta a cumprir-se em Vila do Conde. A secular feira regressa à Praça de São João, com as tradicionais colheres de pau decoradas com mensagens de amor.

Todos os anos, os alunos das escolas do concelho de Vila do Conde recriam a tradição de decorar e transformar as modestas colheres de pau em pequenas obras de arte com missivas amorosas. Esta iniciativa tem raízes numa antiga feira do século XVII que, apesar de sofrer transformações ao longo dos tempos, manteve a sua génese popular.

A tradição volta a ser cumprida este ano no dia 21 de Janeiro, na Praça de São João, das 10.00 às 16.00. A Feira Grande de Janeiro (ou "Feira dos Vinte") contará com a participação de alunos e de utentes de instituições particulares de solidariedade social. No decorrer da feira, a venda das colheres de pau estará a cargo dos estudantes da Escola EB 2/3 D. Pedro IV de Mindelo e a animação ficará a cargo da Escola Profissional de Vila do Conde.

© Câmara Municipal de Vila do Conde Feira Grande de Janeiro, antes da pandemia

O comércio local também participará na iniciativa, decorando as montras com colheres de pau e quadras alusivas à temática. Antes da feira, as colheres de pau decoradas poderão ser apreciadas numa exposição que terá lugar no Centro de Memória de Vila do Conde, de 13 a 20 de Janeiro.

Antigamente, o dia 20 de Janeiro constituía um dia especialmente festivo para a cidade, já que era ponto de encontro dos homens de negócios, enquanto os seus filhos aproveitavam a possibilidade de um namoro e, porventura, um casamento. Por este facto, a feira ficou também conhecida como "Feira dos Namorados". Mais tarde, os estudantes mantiveram a tradição com a oferta de uma colher de pau, com missivas amorosas, às suas predilectas.

© Câmara Municipal de Vila do Conde As tradicionais colheres de pau da Feira Grande de Janeiro

+ As melhores coisas para fazer no Porto esta semana

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal