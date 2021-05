Festa de São João no Porto sem concertos nem fogo-de-artifício

Este ano, o Porto vai ter três zonas de diversões com carrosséis, carrinhos de choque e farturas na rotunda da Boavista, nas Fontainhas e em Lordelo do Ouro.

O presidente da Câmara Municipal do Porto anunciou que este ano a festa de São João no Porto voltará a não ter os tradicionais concertos e fogo-de-artifício, mas foram criados três parques de diversões temporários na cidade. “São João haverá sempre. Na noite de 23 para 24 [de Junho] é São João no Porto. Aquilo que a Câmara permitiu, com o parecer das autoridades de saúde, foram três zonas de diversões, onde as pessoas podem ir em condições consideradas de total segurança por parte da Direcção-Geral [da Saúde]”, disse Rui Moreira, citado pela Agência Lusa.

“Não vai haver concertos na avenida, não vai haver fogo-de-artifício. Como é que as pessoas vão andar? Não faço ideia. E quando houver ajuntamentos? Se é a PSP que tem de intervir, que intervenha. Não me peçam para dizer o que vai suceder ou não. Lembro-me que no ano passado as pessoas ficaram basicamente em casa, acho que este ano vai haver mais pessoas na rua”, acrescentou Rui Moreira.

Os parques de diversões temporários estão situados nas Fontainhas, na rotunda da Boavista e em Lordelo do Ouro com lotação limitada, máscara obrigatória e medição de temperatura à entrada. Até 30 de Junho, pode contar com carrosséis, carrinhos de choque, matraquilhos, barraquinhas de farturas, algodão doce, pipocas, pão com chouriço e sardinhas. No entanto, na véspera de S. João, a 23 de Junho, está previsto o encerramento às 18.00, abrindo em horário normal no feriado do dia seguinte (12.00, no caso da restauração, e 16.00 para os carrosséis), avança o JN.

