Festa do Cinema: até quarta-feira os bilhetes custam 2,50€

Cinéfilos apaixonados, temos boas notícias. Depois do sucesso da edição anterior - a mais concorrida de sempre, com quase 250 mil visitantes -, a Festa do Cinema está de regresso. Entre hoje e quarta-feira 15 vai poder ver quantos filmes quiser por apenas 2,50€. Snu, Diamantino, Pokémon: Detective Pikachu, Vingadores: Endgame, O Professor e o Louco, The Beach Bum: A Vida Numa Boa, O Intruso, Solum, Quero-te Tanto e Hotel Império são algumas das películas às quais poderá assistir ao longo destes três dias.

Conte com 18 filmes portugueses em exibição simultânea e a possibilidade de assistir “aos seus filmes preferidos em horários alargados, que incluem as sessões da manhã que normalmente estão reservadas para o fim-de-semana e sessões da meia-noite”, adianta a organização.

Outra das novidades relaciona-se com as sessões 3D e os lugares VIP. Em ambos os casos vão custar "os mesmos 2,50€ que todas as sessões normais durante os dias 13, 14 e 15 de Maio".

Esta festa, que se descreve como “o maior evento da indústria cinematográfica em Portugal”, vai ter mais uma edição em 2019, mas a data ainda não foi divulgada. Pode consultar a lista completa de espaços aderentes e conhecer todos os projectos em cartaz aqui.

