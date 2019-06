Festas São João: Jorge Palma e João Gil na Avenida dos Aliados

O fim-de-semana de São João, além de muita festa e arraiais, também vai ter direito a música, obviamente. Entre os vários concertos que vão acontecer durante os dois dias, Jorge Palma, que sobe ao palco na Avenida dos Aliados no dia 22 e João Gil, que actua depois da 00.00, já no dia 24, são os grandes destaques deste ano.

Jorge Palma vai apresentar novos arranjos de alguns dos seus clássicos como "Frágil", "Deixa-me rir", "Dá-me lume" ou "Encosta-te a mim", acompanhado por uma banda alargada e alguns convidados surpresa.

No dia 23, a música começa com a guitarrista profissional de Fado, Marta Pereira da Costa, que se estreia ao vivo no Porto com o seu quinteto. Logo depois do lançamento do fogo-de-artifício, é a vez de de João Gil encantar a plateia. O autor de êxitos como "Saudade", "Loucos de Lisboa", "Postal dos Correios" e "Solta-se o Beijo" vai trazer aos Aliados vários convidados, entre eles a Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim.

Além deste, haverá ainda mais dez palcos, de acesso livre, espalhados pela cidade e com música para todos os gostos. Os concertos são apenas uma pequena parte dos festejos de São João no Porto, que também incluem várias actividades. A Câmara Municipal irá divulgar a programação completa em breve. Fique atento e boas festas.

+ Os melhores concertos no Porto em Junho

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.