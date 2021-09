Festival Bairro da Música leva concertos a dez cidades

Jorge Palma, Teresa Salgueiro e Blind Zero são alguns dos artistas que vão actuar no Festival Bairro da Música. Os concertos acontecem de 1 de Outubro a 5 de Novembro.

São dez concertos em dez salas de espectáculos de Portugal continental e ilhas. De 1 de Outubro a 5 de Novembro, o Festival Bairro da Música convida ao reencontro dos artistas e do seu público no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música. No cartaz estão nomes representados pela agência e produtora Bairro da Música.

"É a primeira vez que fazemos o Festival Bairro da Música e a ideia surgiu pelo contexto da pandemia. Os artistas tiveram os seus projectos interrompidos e quisemos possibilitar, a todos os artistas do Bairro da Música que neste momento estão a tocar, que pudessem fazê-lo, dando desta forma trabalho aos artistas, músicos e técnicos. Além disso, procurámos descentralizar. No Festival Bairro da Música temos algumas salas conhecidas mas, de forma intencional, temos também algumas salas que passam mais ao lado dos circuitos", explica Tiago Branco, do Bairro da Música.

O arranque, dia 1 de Outubro, fica a cargo de Jorge Palma no Teatro Municipal de Ourém. Segue-se o concerto de Pedro Moutinho, no dia 2, no Teatro Bernardim Ribeiro, em Estremoz. No dia 3, Vicente Palma leva uma convidada especial – emmy Curl – ao Centro Cultural Malaposta, em Odivelas. Blind Zero e Zeca Medeiros actuam, no dia 9, no Espaço Vita, em Braga, e no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, respectivamente.

Depois de uma breve pausa, o cartaz segue com Rui David, a 24, no Auditório CCOP no Porto; The Happy Mess, a 25, no Teatro Maria Matos em Lisboa; Hugo Negrelli, a 29, na Casa da Música Francisco Alves Gato em Mafra; Joana Alegre, a 30, no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra; e Teresa Salgueiro, dia 5 de Novembro, no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra.

Os bilhetes já estão à venda nas respectivas salas e online, à excepção dos ingressos para os concertos de Zeca Medeiros, Hugo Negrelli e Teresa Salgueiro que, segundo o Bairro da Música, devem estar disponíveis no decorrer desta semana.

+ Teatro Nacional São João reabre em Outubro com Shakespeare



Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal