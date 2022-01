Festival da Francesinha: Uber Eats entrega menus a 10€ no Porto

Prepare o garfo e a faca, esqueça as dietas e as resoluções de Ano Novo e seja apenas feliz. Bife, lombo assado, salsicha, linguiça, fiambre, queijo, com ou sem ovo, mas sempre lambuzada com molho, muito molho para molhar as batatinhas, a francesinha é um dos pratos mais típicos da Invicta. Vai estar em destaque no Uber Eats até 6 de Fevereiro, no Festival da Francesinha, com menus a 10€ em restaurantes seleccionados do Porto.

Brasão, Lado B, Cascata e Cufra Grill são alguns dos espaços que apresentam a sua especialidade num menu que inclui francesinha e batatas fritas por 10€, mais a taxa de entrega. Para ter acesso à promoção, basta entrar na aplicação, tocar no banner da campanha, escolher um dos espaços e pedir os artigos na categoria "Poupar em artigos selecionados".

Se não conseguir encontrar, a alternativa é procurar por "festival da francesinha" na aplicação, entrar nos restaurantes aderentes e ver se existe o "Menu Festival das Francesinhas Uber Eats" em "Poupar em artigos selecionados". Bom apetite.

+ As melhores francesinhas no Porto

+ Francesinhas com entregas e take-away no Porto