Festival Dias da Dança vai ter programação online e presencial

O Festival DDD - Dias da Dança está de volta com um novo formato, entre 20 e 30 de Abril, com espectáculos online e outros que acontecem nas salas de espectáculos mais conhecidas de quatro cidades: Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e, pela primeira vez, Viana do Castelo.

Esta quinta edição do evento, que avança com o nome DDD – No Palco / Em Casa, vai começar com a estreia absoluta de Bate-Fado, uma performance da dupla portuguesa Jonas & Lander, marcada para as 19.00, no Grande Auditório do Teatro Rivoli, e que vai estar online de 23 a 25 de Abril. Ainda no primeiro dia, vai ser transmitido gratuitamente online, às 22.00, Room with a View, uma criação do colectivo francês (LA) Horde e de DJ Rone com o Ballet National de Marseille. O espectáculo também vai ser transmitido a 24 de Abril, às 22.10, na RTP2.

O Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, vai ser celebrado com uma programação variada, como a estreia de Viaduto, às 19.00, no Auditório Municipal de Gaia, do coreógrafo e performer brasileiro Renan Martins, com música de Frankão (disponível online nos dias 29 e 30). É também neste dia que vai ser apresentado Os Três Irmãos, o resultado de uma colaboração entre o coreógrafo Hugo Pontes e o escritor Gonçalo M. Tavares, à mesma hora, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Antes disso, a performance vai ser posta em cena no dia 26, no Teatro Rivoli, e vai estar online a partir desse dia e até 28.

© José Caldeira Os Três Irmãos

Também faz parte do programa uma exposição, na Fundação de Serralves, com o nome PARA UMA TIMELINE A HAVER genealogias da dança enquanto prática artística em Portugal (V edição), de Ana Bigotte Vieira, Carlos Manuel Oliveira, João dos Santos Martins e Marco Balesteros. Pode ser visitada entre 22 de Abril e 11 de Julho.

Além de espectáculos, nesta edição também pode contar com um ciclo de conversas online, Dança Iminete, que acontece entre 24 e 25. O que também não podia faltar são as masterclasses que, este ano, estão marcadas entre 21 e 26.

Para encerrar o festival, no dia 30 de Abril, há a apresentação de SIRI, às 19.00, uma criação de Jorge Jácome e Marco Silva Ferreira, que estará online a partir das 22.00. Para o palco digital, fica a performance de North Korea Dance, um trabalho da autoria de Eun-Me Ahn. A coreógrafa sul-coreana actua às 21.30.

Todos os espectáculos marcados para o palco virtual vão estar disponíveis no site oficial do Festival DDD e no Facebook. No calendário completo de performances pode ver tudo o que acontece, tanto presencialmente, como no palco digital.

Os preços dos bilhetes variam entre os 3,50€ (espectáculos online) e os 9€ (presenciais). Existe também a possibilidade de comprar o Passe DDD que está à venda, exclusivamente, na Bilheteira Central do Teatro Municipal do Porto a partir de 19 de Abril. Está tudo explicado online.

