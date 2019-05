Festival Elétrico regressa em Julho com 40 horas de animação

Apollonia, D'Julz, Diana Oliveira, Helena Guedes, Inner City (live), Janus Rasmussen aka Kiasmos (live), João Dinis, João Tenreiro, Kerri Chandlern e Maayan Nidam (live) são alguns dos nomes que integram o cartaz da segunda edição do Festival Elétrico que, mais uma vez, aposta na conjugação de música, dança, arte, tecnologia e sustentabilidade. O evento, inserido no programa municipal 'Verão é no Porto', volta a acontecer no Parque da Pasteleira, de 26 a 28 de Julho, onde se vão viver mais de 40 horas repletas de animação em torno da música electrónica.

Magazino, Maria Gambina, Marcel Dettmann, Matthew Herbert, Moodymann, Levon Vincent, Petre Inspirescu, Rui Vargas, Theo Parrish, Tiago Carvalho e Vasco Valente completam o cartaz da iniciativa que combina "a música com as actividades ao ar livre e o contacto com a natureza”, de acordo com o site da Câmara Municipal. Conte com aulas de meditação e yoga, uma feira de arte, instalações, arte urbana e uma exposição de múpis, além de um espaço destinado às crianças.

Interessado em juntar-se à festa? Já pode comprar o seu bilhete para o festival, cujo preço varia entre os 35€ e os 45€, aqui.

