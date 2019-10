Festival Internacional de Órgão para ver e ouvir em Famalicão e Santo Tirso

O Festival Internacional de Órgão está de volta a Famalicão e Santo Tirso e, mais uma vez, quer valorizar a música de órgão, tradicional no nosso país. De 18 a 27 de Outubro vai poder assistir a vários concertos em igrejas e mosteiros espalhados pelas duas cidades, salvaguardando a relação histórica existente entre órgãos, mosteiros e igrejas.

A 5ª edição vai receber mestres deste instrumento, vindos de vários países europeus. Portugal, Espanha, Itália e Alemanha estarão representados em concertos de órgão, acompanhados por outros instrumentos, como violino e harpa.

São seis concertos gratuitos, três em cada cidade, e serão utilizados órgãos históricos e modernos. O primeiro acontece já amanhã, dia 18 de Outubro, na Igreja de Matriz de Fontiscos, em Santo Tirso, com o trio Favola D’Argo, cujo organista, é o italiano Marco Brescia, também director artístico do festival, juntamente com Joaquim Manuel Silva.

Marco Brescia realça o impacto que este festival terá na cultura do órgão, essencialmente no norte do país. “Ao longo destas cinco edições, reunimos mais de 5.700 pessoas para ouvir música de órgão, visitámos 20 mosteiros e igrejas e entusiasmámos a renovação de oito órgãos existentes nestas paróquias. Este é um património único português – em Portugal há mais de 800 órgãos históricos, muitos a necessitar de intervenção, ficando só atrás de Espanha e Itália, no contexto europeu”.

Além dos concertos, as duas cidades vão receber oficinas e artesãos que se dedicam à recuperação e produção de órgãos, que vale a pena conhecer.

PROGRAMA FIO 2019

Santo Tirso

18/10/19

21h00

Igreja Matriz de Fontiscos

Rossini / Bellini / Donizetti / Morandi: música para soprano, tenor e órgão

Ensemble Favola d'Argo (PRT/ITA/GBR), Rosana Orsini (soprano), Luciano Botelho (tenor) e Marco Brescia (órgão), órgão fixo Späth, 1976.​

19/10/19

21h00

Igreja Matriz de Vilarinho

Recital de violino e órgão: obras de Bach e Telemann

Marcos Lázaro e Sérgio Silva (PRT), órgão positivo Späth, 1981, especialmente levado à igreja para a realização do concerto.​

20/10/19

21h00

Mosteiro de Santo Tirso

Recital de órgão: obras de Cavazzoni, Gabrieli, Merulo, Frescobaldi, Scarlatti, Puccini, Madame Ravissa e Provesi

Letizia Romiti (ITA), realejo histórico atribuído a Manuel de Sá Couto, 1819-1822.

Vila Nova de Famalicão

25/10/19

21h00

Igreja Matriz de Telhado

Recital de órgão: obras de Frescobaldi, Scarlatti, Zipoli, Valerj, Bach e Telemann

Simona Fruscella (ITA), realejo histórico atribuído a Manuel de Sá Couto, 1836.

26/10/19

21h00

Igreja Matriz de Santa Maria de Oliveira

Harpa medieval e organetto

Manuel Vilas e Saskia Roures (ESP).

27/10/19

17h00

Igreja Matriz de Ribeirão

Recital de órgão: obras de Kaspar Kerll, Soler e Bach

Johannes Skudlik (DEU), órgão histórico António José dos Santos, 1874, e órgão Klais, 2018.

