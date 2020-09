Festival literário Escritaria homenageia Mário Zambujal em Outubro

No próximo mês, Penafiel volta a ser anfitriã da literatura escrita em português. Desta vez, o convidado de honra é Mário Zambujal, jornalista e escritor que será homenageado na 13ª edição da Escritaria. O festival literário decorre entre 18 e 25 de Outubro e vai, ainda, destacar os 50 anos de carreira de Fernando Alves, jornalista e radialista que é presença habitual no festival, nomeadamente nas conversas com os autores que lá vão passando.

A prosa de Mário Zambujal, assim como a sua ligação à televisão e ao teatro, serão exploradas com uma série de actividades nas ruas e auditórios de Penafiel, como “alusões nas montras, exposições, arte de rua, teatro e música”, lê-se no site da Câmara Municipal de Penafiel. Como acontece habitualmente, a memória da passagem do escritor pelo festival ficará para a posteridade sob a forma de uma frase e de uma escultura com a sua silhueta, que serão dispostos no centro da cidade.

À semelhança de outros eventos, a Escritaria adaptou-se à necessidade de distanciamento social e vai transmitir os principais destaques da programação online. O objectivo continua a ser o mesmo: tornar a cultura e a literatura acessíveis a toda a gente e possibilitar o contacto dos cidadãos com as grandes figuras da literatura lusófona.

