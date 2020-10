Festival PODES está de regresso entre 2 e 8 de Novembro

Numa altura em que o formato podcast ganha cada vez mais atenção e público, o festival PODES está de regresso para a segunda edição entre 2 e 8 de Novembro. Entre sessões presenciais e conteúdos online, o primeiro festival de podcasts do país vai celebrar os seus criadores através da entrega dos prémios Podes, os únicos galardões nacionais dedicados ao formato.

“Ao contrário do resto do mundo em 2020, um festival de podcasts traz para a vida real o que vive na Internet, e como tal a dimensão presencial é essencial para um evento como este, por muito limitada que seja”, detalha a organização.

Confirmadas estão as presenças de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com uma edição especial de Com o Humor não se Brinca; de Joana Amaral Dias, com o seu Psicopatas Portugueses, que reúne histórias da criminologia portuguesa; de Guilherme Fonseca e Rita da Nova, criadores do Terapia de Casal; do humorista Carlos Pereira, autor do Link na Bio; de Alexandre Martins e Ruben Martins, jornalistas do Público e autores de Fogo e Fúria, podcast dedicado à política norte-americana, cuja sessão se irá realizar no rescaldo das presidenciais americanas; e de José Maria Pimentel, criador do 45 Graus, um podcast dedicado a debater temas de ciência, de sociedade, economia e política, entre outros assuntos.

Os nomeados das 14 categorias serão anunciados na abertura do festival, a 2 de Novembro, e os vencedores serão anunciados no dia de encerramento do evento. De entre os vencedores de todas as categorias, sairá também o vencedor do Podcast do Ano, que em 2019 foi entregue ao projecto de jornalismo independente Fumaça.

As sessões serão transmitidas numa página dedicada no site do Público e na página do PODES, todas com acesso gratuito. Um número limitado de participantes poderá, no entanto, assistir ao vivo às sessões presenciais de podcasts no auditório do Público, aos painéis e às entregas de prémios. Em breve, a organização anunciará em que moldes será feita a selecção do público que poderá estar presente, tendo em conta as restrições impostas pela pandemia.

