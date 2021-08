Festival Vilar de Mouros vai trazer Iggy Pop, Placebo e Limp Bizkit

Depois de duas edições adiadas devido ao vilão do costume, o festival EDP Vilar de Mouros deverá regressar em 2022, entre 25 e 27 de Agosto. Entre as primeiras confirmações estão os Placebo, Limp Bizkit, Iggy Pop, Bauhaus, Suede, Wolfmother, Hoobastank, Gary Numan, The Legendary Tigerman, Battles e Tara Perdida.

Os bilhetes já se encontram à venda – os passes gerais e os bilhetes diários estão disponíveis pelo preço de 80€ e 40€, respectivamente, e podem ser adquiridos online e nos locais habituais.

Entretanto, para celebrar a histórica edição inaugural de 1971 e para incentivar o tecido cultural e o comércio local da região em tempo de pandemia, a organização do Vilar de Mouros vai este ano oferecer um mini-festival. A festa de aniversário acontece já este sábado, 28 de Agosto, e vai levar ao palco Bunny Kills Bunny (18.30), a Banda do Filme Variações (19.40), David Fonseca (21.10), e Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves, membros fundadores dos Heróis do Mar (22.30).

Os concertos vão ter lugar no palco criado em 1982, quando o festival trouxe ao Minho os U2, Stranglers e Echo and the Bunnymen. Pode contar com uma zona de alimentação e, como sempre, com a praia fluvial das Azenhas, para se refrescar no rio Coura – o mesmo que passa pelo festival Paredes de Coura.

